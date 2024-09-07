В США заявили, что Трамп может признать новые регионы территорией РФ

По словам американского журналиста Джексона Хинкла, Дональд Трамп в случае избрания главой Белого дома может признать новые регионы РФ за Москвой. Об этом сообщило РИА Новости.

Он уточнил, что причиной этого может послужить стремление добиться охлаждения российско-китайских отношений, то есть создать своего рода китайско-советский раскол. При этом Вашингтон сегодня находится далеко не в том положении, чтобы диктовать свои условия.

По мнению эксперта, тем не менее подобная идея об охлаждении отношений между Москвой и Пекином кажется малоперспективной, и Трамп может не понимать, что Штаты не могут диктовать такие условия.

Напомним, что Россия и КНР не раз заявляли о беспрецедентном уровне отношений и сотрудничества между государствами, добавляя, что никому не удастся «вбить клин» в данное партнерство.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Трамп не снимет санкции против России после избрания президентом США.