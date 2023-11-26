Украина не продержится в условиях конфликта дольше, чем до февраля, но власти Соединенных Штатов будут до последнего отрицать ее поражение. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с каналом Judging Freedom .

Эксперт спрогнозировал, что фактическая способность Киева продолжать конфликт закончится в январе. Февраль Джонсон назвал крайним сроком. По его словам, такой прогноз подтверждается нежеланием коллективного Запада и дальше помогать Украине.

В то же время, по мнению аналитика, администрация американского президента Джо Байдена будет до последнего момента отрицать поражение украинской стороны. Он подчеркнул, что Штаты не признаются в этом ни при каких условиях.

Он также заявил, что американская элита настолько уверена в святости своей «миссии» по обеспечению доминации Соединенных Штатов и подавлению РФ и КНР, что они ни за что не смягчат позицию.