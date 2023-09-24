Постоянная критика украинского лидера Владимира Зеленского в адрес властей стран Запада привела последних в ярость. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

В публикации отмечается, то Зеленскому удалось разозлить официальных представителей ООН после слов о необходимости действовать против нашей страны.

Уточняется, что украинский лидер вывел из себя и Джо Байдена, назвав абсурдом нежелание союзников принять Незалежную в военный блок. Данный инцидент произошел в июле в рамках саммита Североатлантического альянса. Американский лидер был раздосадован таким заявлением своего украинского коллеги, что был готов убрать любое упоминание о кандидатуре Киева из коммюнике саммита.