Истребители F-16 не только не соответствуют современным стандартам, но еще и представляют опасность для украинских пилотов. Соответствующее заявление сделал экс-разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер в своих соцсетях .

В посте Риттер заявил, что западные истребители уже давно устарели. Он сообщил, что их модернизировали в конце прошлого столетия, но отметил, что даже после этого, для пригодными полетов остаются далеко не все экземпляры. Экс-разведчик подчеркнул, что эти истребители считаются непригодными по стандартам Соединенных Штатов и НАТО, и заявил, что F-16 – это «ловушка для самоубийц».

Таким образом Риттер отреагировал на пост украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте за одобрение поставки 42 истребителей Киеву.