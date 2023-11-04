По словам экс-подполковника США Дэниела Дэвиса, украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден смириться с признанием бывших украинских территорий регионами РФ в раках мирных переговоров. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что поклонникам Незалежной это будет не по нраву.

По мнению американского военного, ВСУ уже не в состоянии оказать влияние на ситуацию на фронте, независимо от финансовой поддержки и поставок вооружения.

Он подчеркнул, что у Зеленского нет альтернативы, кроме как согласиться с признанием этих регионов российскими.