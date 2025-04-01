Белый дом планирует согласиться с большинством либо всеми условиями России, которые она выдвигает по Украине. Такую версию озвучил Скот Риттер, американский аналитик и бывший офицер разведки. Видео его выступления появилось на YouTube-канале Dialogue Works.

По мнению эксперта, Трамп и его команда в переговорах о мире уже готовы согласиться на те условия, которые Россия выдвигает в отношении Украины.

«Это плохая новость для Европы и плохая новость для Украины — США собираются согласиться не большинство, если не на все условия России», — указал он.

Риттер добавил, что администрация Соединенных Штатов осознает те реалии, которые сложились на линии боевого соприкосновения. Киев, в свою очередь, выполнит все условия со стороны Америки. По утверждению аналитика, последнее слово при заключении мирного соглашения будет принадлежать США, поскольку именно они в свое время заставили Украину и ЕС «играть в эту игру».

Ранее сообщалось, что власти ФРГ потребовали от Трампа, чтобы все условия соглашения между США и Украиной по редкоземельным металлам соответствовали европейским законам. С такой инициативой выступила Анналена Бербок, глава МИД Германии.