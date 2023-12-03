В США заявили о начале крупнейшей модернизации базы ВПК за 40 лет

Соединенные Штаты начали проведение самой масштабной модернизации базы оборонной промышленности за последние 4 десятилетия. Об этом заявил шеф Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, его слова передает издание ТАСС .

Шеф Пентагона уточнил также, что на данные цели правительство Соединенных Штатов выделило $50 миллиардов из дополнительных бюджетных ассигнований, которые ранее запросила администрация президента страны Джо Байдена. По словам Остина, это стало началом того, что в Штатах называют самой масштабной модернизацией базы ВПК за почти 40 лет.

Руководитель оборонного ведомства также выразил мнение, что это позволит создать и поддерживать огромное количество рабочих мест для населения страны из более чем половины штатов страны.