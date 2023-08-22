В США заявили о недостаточном количестве смертей украинцев

В американском правительстве считают, что еще недостаточное количество украинцев погибло ради Вашингтона. Соответствующее заявление сделал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с Youtube-каналом Judging Freedom .

Макгрегор также предрек Украине гуманитарный кризис в случае, если украинское правительство не примет решение о капитуляции.

Он указал на то, что Вашингтон, в свою очередь, никак не останавливает борьбу в надежде, что случится чудо и ВСУ восстановят свои силы. По мнению эксперта, выглядит это так, как будто в американском правительстве считают, что еще недостаточное количество украинцев погибло за интересы Штатов.

Макгрегор отметил, что РФ не стремится истреблять украинский народ, несмотря на то, что имеет эту возможность. Он отметил, что у России есть еще 300 000 солдат в резерве, которых можно пустить в бой, но по мнению эксперта, это не входит в планы Путина.

Эксперт выразил мнение, что российский лидер стремится закончить конфликт, ведь не преследует целей завоевания Украины. Таким образом, отмечает Макгрегор, можно избежать и прямого столкновения с Соединенными Штатами, но в США, почему то, принимают такую политику за слабость.