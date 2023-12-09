В США заявили о непонимании дальнейшего поведения в Европе при победе Трампа на выборах

Власти европейских государств не представляют своего поведения при возвращении к власти бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Times .

Уточняется, что они предполагают только возврат к прежней тактике на основе лести и деловых подношений.

Отмечается, что небольшие государства будут стараться завоевать расположение Трампа с помощью роста заказов американского оружия либо символических шагов его восхваления.

Добавляется, что европейские дипломаты уже наносят визиты к приближенным Трампа для выяснения намерений экс-президента в случае его победы на выборах.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.