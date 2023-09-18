В США заявили о неспособности ВСУ конкурировать с ВС РФ

Экс-морской пехотинец американских ВС Брайан Берлетик дал свой комментарий касаемо хода конфликта на Украине. По словам эксперта, украинские ВС не могут конкурировать с российскими. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием The New Atlas .

Берлетик заявил, что контрнаступление украинских ВС даже гипотетически не могло завершиться победой украинской стороны, так как бойцы ВСУ не были оснащены подходящей для этого техникой. Эксперт также указал на то, что украинские ВС не могут конкурировать с российской армией.

Он подчеркнул, что для победы, ВСУ бы потребовалось преимущество в артиллерии, которое они не смогли бы заполучить на фоне силы российской артиллерии.