Президент США Джо Байден допустил прискорбную ошибку, когда не наладил диалог с российским президентом Владимиром Путиным до начала конфликта на Украине, сообщило издание American Conservative.

Аналитик издания подчеркнул, что Байден, занимая пост президента, проявил себя наиболее неудачно именно в Европе. К числу его наибольших промахов относились инициатива по расширению НАТО для Грузии и Украины, а также нежелание вступать в переговоры с Путиным до начала военных действий.

В четверг, 16 января, Байден выступил с кратким прощальным обращением к нации, в котором перечислил свои достижения на посту главы государства, не сделав ни одного упоминания о России.

Его речь длилась около 15 минут, и в ней он не коснулся вопросов американо-российских отношений. Обсуждая международные темы, он затронул вопросы укрепления НАТО, поддержку Украины в конфликте, соперничество с Китаем и напряженность на Ближнем Востоке.