В США заявили о попытках освободить заложников ХАМАС

Вашингтон сконцентрировал внимание на задаче освободить заложников, находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС, в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал глава госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен, его слова передает телевизионный канал Al Arabiya .

Во время своего визита в Каир, Блинкен предупредил, что не станет раскрывать детали, но сообщил, что Штаты в данный момент сконцентрированы на задаче вызволить заложников. Глава госдепа осудил действия ХАМАС и заявил о намерении освободить американских граждан из их плена.

Телеканал также сообщил о том, что с начала конфликта, погибло 27 граждан Соединенных Штатов, и еще 14 считаются пропавшими без вести. По предположениям американского правительства, они могут находиться в плену в секторе Газа.