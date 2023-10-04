В США заявили о праве Украины возвращать территории

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Киев должен самостоятельно решать, как и где применять оружие, поставленное западными странами. Речь госсекретаря транслировалась на официальном сайте Государственного департамента Соединенных Штатов.

В речи Блинкен заявил, что Украина имеет право возвращать принадлежащие ей территории, и самостоятельно принимать решения о том, как лучше «защищать свое государство» и «возвращать земли».

Он заявил, что позиция Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не поощрять удары за пределами страны. Несмотря на это, Блинкен не стал прямо комментировать вопрос о том, стоило ли Западу поставлять Украине оружие, которое может ударить в самую глубь России.