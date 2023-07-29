В США заявили о приближающейся кульминации конфликта на Украине

Конфликт на Украине приближается к завершению из-за того, что контрнаступление ВСУ с каждым днем все ближе к провалу. Это значительно повышает шансы на заморозку военных действий, заявили в издании The Hill .

В статье американского издания указано, что несмотря на заявления экспертов о том, что прорыв со стороны украинских военных еще может случиться, эксперты больше всего боятся того, что контрнаступление может свернуться к концу года. Если контрнаступление не обернется внезапной и крупной победой, конфликт может быть окончен после решения о заморозке позиций.

Эксперт Майлк О'Хэнлон заявил, что украинские бойцы не могут продвинуться из-за того, что ВС РФ успевают приспособиться и приспособить свою систему укреплений под любое решение ВСУ. О’Хэнлон считает, что Киев не просто не сможет пробить оборону бойцов РФ, он еще и потеряет свои территории, ослабев от контрударов российских военных.

Аналитики сходятся во мнении, что заморозка военных действий невыгодна Украине, так как позволит российским бойцам закрепиться на новых территориях.