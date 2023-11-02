В США заявили о скором решении по импичменту Байдена

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил о скором решении вопроса, связанного с импичментом президента страны Джо Байдена. Ситуацию он прокомментировал на пресс-конференции 2 ноября. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Я полагаю, что очень скоро мы придем к решению по этому вопросу», – сказал Джонсон.

Он не уточнил, достаточно ли доказательств того, что Байден «заслуживает» ухода с должности главы государства. Однако он подчеркнул, что решение будет основано на том, «к чему приведут» эти доказательства.

Инициатором расследования возможного импичмента Байдена стал экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Он был смещен с должности своей же республиканской партией. Маккарти обращал внимание на коррупционные связи сына американского президента Хантера Байдена и полагал, что это может стать основанием для импичмента.

Байден стал 46-м президентом США, выиграв выборы в 2021 году. Он сменил на этой должности республиканца Дональда Трампа. И Байден, и Трамп ранее заявили и своем участие в предстоящем в 2024 голосовании.