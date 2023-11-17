На Западе заявили о стремлении КНР сохранять «дружбу без границ» с РФ

Китайский глава Си Цзиньпин ни на секунду не отступает от принципа «дружбы без границ», обещанного ранее российскому президенту Владимиру Путину. Соответствующее заявление сделал обозреватель немецкого издания Der Spiegel .

В феврале прошлого года лидеры сверхдержав сделали совместное заявление о статусе «дружбы без границ» между двумя государствами. По предположениям автора статьи, это могло стать причиной для неудавшихся переговоров между КНР и США 16 ноября, которые не улучшили китайско-американские отношения.

Журналист отметил, что результаты переговоров китайского и американского лидеров никак нельзя назвать прорывом. По его мнению, они в лучшем случае являются временным перемирием во времена холодной войны.

Обозреватель также указал на то, что главы этих двух стран ничего не сделали для того, чтобы урегулировать конфликт на территории Украины и не сформулировали даже идей на счет ближневосточного конфликта. Автор предположил, что в ситуации с Ближним Востоком, Си Цзиньпин создает видимость «ложного нейтралитета» в то время, как на самом деле тайно поддерживает иранскую сторону и ее союзников.