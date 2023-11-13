В США заявили о вероятной поставке Украине F-16 этой зимой

Украинские ВС могут получить американские истребители F-16 в свое распоряжение уже этой зимой. Соответствующее заявление сделал бывший глава американского ЦРУ Дэвид Петреус, его слова передает издание ТАСС .

Петреус похвалил украинских пилотов и заявил, что надеется на то, что они смогут быстро переучиться с пилотирования самолетов МиГ и Су на американскую технику. Он также подчеркнул важность получения украинской стороной этих истребителей, и заявил, что есть вероятность того, что Соединенные Штаты предоставят их уже этой зимой.

В октябре глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев рассчитывает на получение американских истребителей в первой половине следующего года. Он подчеркнул, что в данный момент украинские пилоты проходят обучение, и когда оно завершится, будет уже готова инфраструктура, а техника окажется у Украины.