Конфликт на территории Украины почти полностью истощил военные запасы Соединенных Штатов. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своих соцсетях .

В посте полковник заявил, что Соединенные Штаты Америки отправили Киеву все военные запасы, которые были в ее распоряжении, включая оружие и припасы к нему. Он заявил, что в американских резервах почти ничего не осталось.

«Война на Украине проиграна», — признал бывший советник.

Недавно Макгрегор заявлял, что украинские ВС в скором времени ждет развал на фоне слишком частых случаев дезертирства в рядах военных. Как заявил полковник, украинские командиры отдают в плен свои подразделения целиком, потому что не могут эвакуировать раненых бойцов.