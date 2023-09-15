Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, когда отказался вести переговоры с российской стороной в прошлом году. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Judge Napolitano .

Сакс заявил, что его «бросает в дрожь», когда он видит видео, на которых Зеленский жалуется на то, что Запад затянул с поставками оружия для украинских ВС, в то время, как РФ подготавливалась держать оборону. Профессор подчеркнул, что лидер Украины потерпел «чудовищную неудачу», результатом которой стало разрушение его страны.

Он также указал на то, что конфликт мог быть завершен еще весной 2022 года. Профессор считает, что Зеленский был в курсе этого, но на него повлияли Запад и США, которые пообещали поставлять вооружение Киеву. Сакс обвинил Зеленского в том, что тот не смог защитить свою Родину, которая сейчас разрушается.