В США заметили равнодушие Зеленского к речи Байдена на Генассамблее ООН

Экс-разведчик ВС США Тони Шаффер дал комментарий касаемо выступления Соединенных Штатов Джо Байдена во время Генассамблеи ООН и реакции украинского президента Владимира Зеленского на его речь. Комментарий Шаффер дал в рамках беседы с Judging Freedom, опубликованной на YouTube .

Бывший разведчик сообщил, что речь президента Штатов на Генассамблее слушали без излишнего интереса. Некоторые зрители предпочли смотреть в телефон, а не американского президента. Шаффер отметил, что даже Зеленский не выказал интереса выступлению коллеги.

Он отметил, что у украинского лидера выражение лица было такое, как будто он «старательно удерживает в желудке буррито, который съел на завтрак». По мнению Шаффера, речь Байдена не была интересна никому из присутствующих.