США нужно прийти к мирному решению конфликта на Украине до того, как РФ одержит победу, и ее лидер Владимир Путин объявит о победе над Западом. Соответствующее заявление сделали консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик из Германии Алекс Бурилков в статье для National Interest .

Обозреватели отметили, что РФ не только успешно сражается на юге Украины, но и начала свое наступление на севере. Кроме того, общество и экономика страны остаются относительно стабильными, а президент России Путин не собирается отказываться от заявленных целей СВО.

Они отметили, что если РФ смогут проникнуть вглубь Украины, то конфликт будет окончен, а репутация США и НАТО потерпит колоссальный ущерб. РФ сможет заявить о собственноручной победе над коллективным Западом.

Эксперты отметили, что для США остался вариант разрешения конфликта при помощи «корейского сценария» с закреплением границ по фронту и отказом Киева от 4 областей, взамен на гарантию безопасности.