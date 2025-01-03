В США заволновались из-за российской субмарины «Ясень-М»

Отмечается, что эти многоцелевые подлодки, призванные действовать в ближнем бою с вражескими субмаринами и надводными кораблями, способны незаметно подбираться к противнику и наносить удары с близкой дистанции.

Субмарины «Ясень-М» оснащены ультра-тихими технологиями, что делает их практически невидимыми для радиолокационного обнаружения. Они вооружены 533-миллиметровыми торпедами и могут запускать крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Более того, подлодки этого типа способны нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», из-за чего системы противоракетной обороны США сталкиваются с дополнительными сложностями. Отмечается, что в настоящее время Соединенные Штаты не располагают эффективными средствами защиты от такого рода угроз.

Сравнение с американским флотом показывает, что военно-морской потенциал подводного флота России на примере субмарин «Ясень-М» значительно превосходит огневую мощь американских и натовских подводных лодок. Российские подлодки проекта 885 представляют собой четвертое поколение многоцелевых субмарин.

Головная подлодка проекта — «Северодвинск» — была введена в строй в 2014 году. В настоящее время в составе ВМФ России находятся одна подлодка проекта 885 и четыре модернизированных (885М).

Ранее сообщалось, что «Уралвагонзавод» отправил войскам РФ эшелоны танков Т-90М и Т-72Б3М.