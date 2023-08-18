В Стокгольме прошла акция с сожжением Корана

В Стокгольме прошла очередная акция протеста с сожжением Корана, сообщила в пятницу, 18 августа, газета Aftonbladet .

По данным источника, акцию протеста у посольства Ирана организовал мигрант Салван Момика. Ранее он участвовал в подобных «перформансах». Также, по информации газеты, потушить священную книгу попыталась женщина, оказавшаяся рядом.

«С помощью огнетушителя женщина пыталась потушить Коран, который поджег Салван Момика», – говорится в сообщении издания.

Позже, уточнило издание, женщину задержали сотрудники полиции. Правоохранительные органы инцидент пока не прокомментировали.

Подобная акция протеста в Стокгольме – не первая. 14 августа в столице Швеции также был сожжен Коран. В тот раз организаторами акции также стал Салван Момика и Салван Наджем, являющимися выходцами из Ирака.

Ранее власти Швеции запретили полиции вмешиваться в подобные акции протеста, поэтому сотрудники правоохранительных органов никак не реагируют на происходящее.

В июле акция с сожжением Корана также прошла в Дании. Организаторами выступили двое членов группы «Датские патриоты», которые растоптали и подожгли книгу в лотке из фольги. Рядом они положили флаг Ирака. Проведения акции протеста транслировали в одной из социальных сетей.