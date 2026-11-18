В день рождения Деда Мороза, 18 ноября, жители подмосковного Павловского Посада удивили главного зимнего волшебника нестандартными запросами, составив в местных соцсетях настоящий технологический манифест. Об этом сообщает REGIONS .

Вместо традиционных подарков горожане все чаще загадывают практичные и футуристические вещи, облегчающие повседневную рутину. Анализ тематических онлайн-досок и пабликов показал, что самые креативные заявки варьируются от фантастической техники до бытового комфорта.

Среди самых ярких пожеланий павловопосадцев выделяются:

«Умный» шарф — аксессуар, который не колется, умеет согревать в морозы и самостоятельно завязывается за секунду до отправления утренней электрички;

Снегоуборочный робот-кот — механический питомец, который идеально чистит двор лучше любого дворника, а затем уютно сворачивается у камина;

Транспортный антистресс — магическая настройка рейсового автобуса номер семь, чтобы он прибывал на остановку ровно в момент появления пассажира;

Эликсир вечного заряда — беспроводная зарядка для смартфона, черпающая энергию прямо из воздуха во время прогулок по парку.

Комментируя необычные письма, эксперт по логистике Валерий Пронин отметил, что люди стали прагматичнее, но в их просьбах по-прежнему сквозит чистое желание упростить себе жизнь. Вместо материальных богатств горожане хотят стабильного расписания транспорта и чистого снега по щелчку пальцев. По его мнению, Деду Морозу действительно придется серьезно прокачать свои мастерские в Великом Устюге под современные запросы.