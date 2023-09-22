В странах СНГ планируется развернуть средства ПРО

В странах СНГ планируется развернуть средства противоракетной обороны в рамках объединенной системы противовоздушной обороны региона. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего российскими ВКС Юрий Грехов. Его слова передают РИА Новости .

Грехов сообщил, что в данный момент происходит интегрирование средств для выполнения различных задач в региональные ПВО, а также оснащение стран СНГ перспективными системами ПВО и ПРО.

Он отметил, что это нужно для того, чтобы завершить практическую реализацию соглашений между государствами, в рамках которого, планируется создать объединенную систему ПВО СНГ.

На данный момент, в этой системе состоят: РФ, Армения, РБ, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Системами ПРО оснащены только Россия и Белоруссия.