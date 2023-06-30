В Судане опровергли информацию о присутствии в стране ЧВК «Вагнер»

Заместитель главы переходного Суверенного совета Республики Судан Малик Агар заявил, что в стране отсутствуют силы частной военной кампании «Вагнер». Он сообщил, что бойцы группировки работают в других государствах Африки.

Об этом представитель суданской дипмиссии сообщил в пятницу, 30 июня, на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Агар и другие представители Судана посещали Москву с официальным визитом. Его цитату приводят РИА Новости.

«Силы «Вагнера» не присутствуют в Судане, присутствуют в ряде других стран», – сказал Агар.

Ранее СМИ сообщали, что силы ЧВК «Вагнер» присутствуют в таких африканских странах как Судан, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Ливия, Мали и Мозамбик. Также «вагнеровцы» выполняли военные операции на территории Сирии. С начала СВО на Украине бойцы ЧВК также участвуют в боевых действиях.

В ночь на 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа в России, заблокировал Ростов-на-Дону и захватив штаб Южного военного округа в городе (ЮВО). После разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение отвести свои подразделения в полевые поля, а сам улетел в соседнюю республику.