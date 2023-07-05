В Свердловской области убит директор строительного завода

В Свердловской области убили основателя и директора местного строительного завода «Пластблок» Сергея Лухманова. Об этом со ссылкой на представителя предприятия сообщил « Коммерсант ».

Другой источник – издание Е1.ru, сообщило, что предполагаемого убийцу предпринимателя на месте не удалось задержать. Предположительно, Лухманова застрелили из ружья в его кабинете.

Другая версия случившегося – самоубийство. По информации этого же издания, тело директора нашли в районе Залесье во вторник, 4 июля.

Предприятие «Пластблок» производит полистиролбетонные блоки, а также занимается изготовлением плит покрытия, перемычек, лотков для армопояса и других строительных материалов.

В апреле 2023 года в Осинниках Кемеровской области был убит местный бизнесмен Александр Каблов. Преступники выстрелили в голову мужчине днем. Момент убийства попал сразу на несколько видеокамер. По версии следствия, убийство Каблова было заказным.

В апреле этого же года в поселке Голуметь Черемховского района застрелили местного предпринимателя. Из дома мужчины пропали ценные вещи и сейф с 2,7 млн рублей.