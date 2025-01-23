В СВР оценили международную обстановку в 2025 году как неспокойную

Глобальная политическая арена в 2025 году обещает быть нестабильной — с переходом от однополярного миропорядка к новому, более справедливому. Такой прогноз в интервью РИА Новости сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, многое в новом году будет зависеть от здравого смысла и выдержки как региональных, так и глобальных игроков. Глава СВР отметил, что будущий процесс становления многополярного мира должен включать в себя США и Европу при условии равноправия всех участников.

«И этот процесс, конечно, имеет свои риски и очень непростой», — сказал Нарышкин.

Ранее Нарышкин заявил, что США и Европу в 2025 году ждет сложный период внутренних междоусобиц, которые, вероятно, будут списываться на «руку Москвы». Кроме того, руководитель СВР отмечал, что завершение специальной военной операции (СВО) на Украине уже близко, так как Россия удерживает свою инициативу на фронте.