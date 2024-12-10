Сергей Нарышкин, руководитель Службы внешней разведки, в беседе с журналом «Разведчик» подчеркнул , что Россия удерживает инициативу на всех фронтовых линиях. По его мнению, украинская армия близка к распаду.

«Мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», — сказал Нарышкин.

По его словам, любые попытки дестабилизировать обстановку в России проваливаются. Он уверен, что россияне понимают, что борьба ведется не с Киевом, а с коллективными Западными силами, а ставки в этом противостоянии — это «свобода и независимость».

Нарышкин также сообщил, что его прогноз о кризисе американоцентричного мира подтвердился в 2024 году, и будущее видится в усилении БРИКС.

Предполагается, что США и Европу ожидает тяжелое время внутренних конфликтов, которые традиционно будут объяснять влиянием «руки Москвы».

Ранее Нарышкин сообщал, что Соединенные Штаты стали утрачивать инициативу на международной арене. В странах постсоветского пространства они и вовсе стали терпеть неудачи.