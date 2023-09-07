В СВР выяснили, что США обсуждают убийство военных лидеров в Нигере

Служба внешней разведки России сообщила, что США намериваются ликвидировать военных лидеров, которые пришли к власти в результате мятежа в Нигере. Об этом пресс-бюро ведомства сообщило в четверг, 7 сентября.

По данным ведомства, план по устранению лидеров мятежа прорабатывают американские спецслужбы.

«В Белом доме прорабатывают различные варианты «укрепления демократии» в Нигере. Считается неоправданным делать это руками Экономического сообщества стран Западной Африки, имеющего тесные связи с Парижем. Более «эффективным» вариантом американцам видится физическое устранение «путчистских лидеров», опирающихся на поддержку большинства населения», – говорится в сообщении СВР.

В ведомстве отметили, что к организации устранения военных лидеров в Нигере США планируют привлечь специалистов, которые прошли соответствующую подготовку в учебных центрах Пентагона.

В СВР заявили, что в таких шагах Вашингтона «нет ничего нового». В ведомстве напомнили, что Соединенные Штаты используют такие «грязные методы» с 1960-х годов с целью избавления Африки от сильных национальных лидеров. В СВР заявили, что именно Белый дом причастен к убийству премьер-министра Конго Патриса Лумумбы, а также к аресту экс-президента Южно-Африканской республики (ЮАР) Нельсона Манделы.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум. Бойцы Национальной гвардии заперли лидера в президентском дворце и вынудили его подать в отставку. По данным агентства Франс-Пресс, причиной таких действий стало намерение Базума уволить командующего нацгвардией Омара Тчиани.

В начале августа СМИ сообщили, что лидер мятежников – генерал Абдурахман Тчиани, подписал указ о формировании правительства переходного периода.