Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что американская военная база Эт-Танф в Сирии преобразилась в фабрику, которая занимается подготовкой боевиков, поддерживаемых Западом.

Об этом Нарышкин сообщил на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, которое проходит в Москве.

Нарышкин подчеркнул, что структура, находящаяся под контролем США, служит не только для подготовки военных кадров, но и для формирования организаций, которые могут быть использованы для осуществления военизированных госпереворотов в странах постсоветского пространства.

По информации СВР, американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и британская служба внешней разведки Ми-6 активно участвуют в этих процессах.

База Эт-Танф, расположенная на перекрестке границ Сирии, Иордании и Ирака, уже давно привлекает внимание экспертов и политиков, которые считают ее стратегически важной для следования западной политике в регионе.

Также Нарышкин добавил, что западные страны, в частности, США и Великобритания, предпринимают активные шаги для разрыва связей между государствами СНГ. Он отметил, что попытки Запада касаются не только политических и экономических аспектов, но также затрагивают исторические и географические связи, которые объединяют эти страны.

Кроме того, по словам главы СВР, Запад намерен использовать боевиков для дестабилизации ситуации в Белоруссии. Нарышкин подчеркнул, что западные страны планируют использовать боевиков «полка Калиновского», подготовленных на территории Украины, для дестабилизации ситуации в Беларуси в 2025 году накануне президентских выборов.

Ранее в СВР сообщили, что США планируют провести выборы на Украине для устранения Владимира Зеленского.