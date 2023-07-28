В Таганроге произошел взрыв

В Таганроге прогремел взрыв, сообщил Shot. По данным источника, инцидент произошел недалеко от аквапарка «Лазурный» на улице Адмирала Крюйса. В близлежащих домах, сообщили очевидцы, повыбивало окна.

По информации Shot, в результате взрыва было повреждено помещение ресторана «Чехов сад». Сейчас там под завалами находятся люди.

По предварительным данным, взрыв произошел около 16:00. По информации Mash, число пострадавших увеличилось до 10. Что именно произошло, неизвестно, но местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о найденном снаряде и воронке. Некоторые утверждают, что сдетонировала ракета.

На месте начали работать сотрудники экстренных служб. В сети распространяются видео с моментом взрыва, а также последствиями от него.

СМИ отмечают, что пострадавшие обращаются к сотрудникам скорой помощи с осколочными ранениями от стекла и камней. Инцидент прокомментировал губернатор Таганрогской области Василий Голубев, который заявил, что жертв в результате взрыва нет. Подобности выясняются.