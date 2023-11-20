В Татарстане объявили штормовое предупреждение

ГУМЧС России по Республике Татарстан сообщило, что в регионе ожидаются сильный снег и ледяной дождь. В сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 20 ноября, отмечается, что ухудшение погодных условий произойдет в ночь на вторник.

«От управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение об очень сильном снеге», – говорится в сообщении ведомства.

МЧС отметило, что утром, 21 ноября, в некоторых районах Татарстана также ожидается сильный снегопад. Кроме того, жители региона могут столкнуться с туманом и сильными порывами ветра. Где-то может образоваться гололед. Температура предстоящей ночью может составлять от минус 2 до минус 7 градусов по Цельсию.

Ведомство призвало жителей Татарстана и в особенности автовладельцев соблюдать скоростной режим и ПДД, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию на дорогах. Пешеходов призвали быть особенно внимательными при переходе проезжей части.

19 ноября штормовое предупреждение было объявлено в Кузбассе. Впоследствии ураганный ветер усилился настолько, что в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Особый удар пришелся на Новокузнецк, где сообщалось о гибели двух местных жителей. Из-за сильного ветра в городе на женщину упала вывеска магазина.