В Тбилиси возобновились акции протеста

По информации источника, протестные движения начались на площади Героев в центре города. Оппозиционеры планируют продолжать свои действия до 22:00 по местному времени (21:00 мск). В связи с акцией автомобильное движение в районе площади ограничено.

Ранее лидеры оппозиционных партий заявили о намерении представить план дальнейших действий. Протесты начнутся в воскресенье, 24 ноября, за день до первого заседания новоизбранного парламента.

В октябре в Грузии прошли парламентские выборы. Согласно данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 26 октября, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов, в связи с чем получила 89 мандатов в парламенте.

Четыре другие оппозиционные партии, прошедшие в парламент, не признают результаты выборов, из-за чего по стране прошлись акции протеста.

Несмотря на это, международные наблюдатели, включая спецкоординатора миссии ОБСЕ Паскаля Ализара, отметили хорошую организацию выборов в Грузии, однако зафиксировали ряд нарушений на некоторых участках.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после выборов призвала граждан к протестам, выразив поддержку проевропейской оппозиции, несмотря на существующие конституционные ограничения.

Ранее сообщалось, что Европейский Совет (ЕС) готов направить в Грузию «политическую миссию» для изучения политической ситуации в стране.