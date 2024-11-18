ЕС собрался направить в Грузию «политическую миссию»

С целью изучения ситуации, сложившейся в Грузии после выборов, Евросоюз направит в страну «политическую миссию».

Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

Члены миссии должны будут разобраться, что именно происходит в республике, сказал он.

Напомним, 16 ноября ЦИК Грузии огласил окончательные результаты парламентских выборов в республике.

Между тем, несогласная с результатами парламентских выборов в Грузии оппозиция начала устанавливать в центре Тбилиси палатки.