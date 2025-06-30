В Техасе разрешили расплачиваться в магазинах золотом и серебром

Закон предусматривает возможность использовать драгоценные металлы — золото и серебро — для повседневных покупок и хозяйственных операций.

Как отметил Эббот в своем аккаунте Х, новый закон полностью соответствует Конституции США. Он подчеркнул, что «закон не нарушает статью 1 раздела 10 Конституции», которая ограничивает полномочия штатов в области валютной политики.

В 2024 году представитель штата Техас Марк Дорацио (республиканец) представил два законопроекта, предлагающих запустить цифровую валюту, которая будет полностью обеспечена физическим золотом и серебром через Техасское хранилище драгоценных металлов. Законопроект уточнял, что каждая единица такой валюты будет равна доле тройской унции золота.

После финансового кризиса 2008 года в ряде штатов возникла идея развивать альтернативные валютные системы, и Техас стал одним из лидеров этой тенденции.

Ранее известный инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки назвал актив, который спасет капитал людей.