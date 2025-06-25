Инвестор Кийосаки назвал актив, который спасет капитал людей
Инвестор Кийосаки назвал серебро главной инвестицией 2025 года
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Известный инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что серебро — самая перспективная инвестиция на текущий момент. Несмотря на его давнюю поддержку биткоина и золота, он считает, что сейчас эти активы переоценены и могут снизиться в цене. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он отметил, что серебро сейчас недооценено, в отличие от золота и криптовалют, которые достигли пиковых значений. Однако он по-прежнему рекомендует держать их в портфеле для диверсификации.
По мнению эксперта, инвесторы, сделавшие ставку на серебро, могут получить значительную прибыль в условиях рыночной нестабильности. В то же время резкий отток капитала из Bitcoin и золота способен спровоцировать их обвал, что создаст новые риски для финансовых рынков.
Он снова призывает инвесторов готовиться к кризису, делая ставку на активы с высоким потенциалом роста. Оправдаются ли его прогнозы — покажет время, но его слова уже вызвали оживленные дискуссии в инвестиционном сообществе.
Ранее сообщалось, что стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив $3,4 тыс. за тройскую унцию.