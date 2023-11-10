В Токио больше четырех тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины

В столице Японии – Токио, прошел митинг в поддержку Палестины, сообщили РИА Новости . По данным источника, в нем приняли участие не менее четырех тысяч человек.

Участники акции собрались на площади перед университетом ООН в центре Токио. Отмечается, что в это время в городе шел мелкий дождь. Из-за того, что людей было много, митингующие вышли на тротуар.

В центре площади участники акции выложили из свечей символ мира и слово GAZA. В руках собравшихся были лозунги с призывами остановить события, происходящие в секторе Газа. На некоторых из них было написано: «Америка, не вмешивайся» и «Не убивайте детей Газы!».

Как передают РИА Новости, в митинге принял участие руководитель Социалистической партии Японии Мидзухо Фукусима. Также среди митингующих были замечены буддийское монахи. Одна из участниц митинга, которую представили как жительницу сектора Газа, заявила, что происходящее в анклаве напоминает кадры из фильмов о Второй Мировой войне.

«Предыдущие семь агрессий на Газу за последние два десятилетия – это ничто по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Это геноцид», – сказала женщина.

Отмечается, что позже митингующие переместились в район Сибуя. По данным агентства, к акции присоединялись прохожие, которые аплодировали и поддерживали шествующих.

Ранее в Афинах прошла акция в поддержку палестинского народа. Ее участники призывали к миру, а также к признанию Палестины независимым государством.