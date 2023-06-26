В Токио возмутились установлением Дня победы СССР над Японией

В Токио сочли недружественным шагом российский закон, установивший 3 сентября Днем победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил на пресс-конференции генсек правительства Хирокадзу Мацуно.

«Принятый закон не только подхлестнет антияпонские настроения в российском народе, но и приведет к раздуванию антироссийских настроений в японском народе», – сказал Мацуно.

Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в субботу. Он изменил название дня воинской славы России. Ранее 3 сентября был просто Днем окончания Второй мировой войны. Пояснялось, что изменения приняты как контрмера в ответ на антироссийскую политику Японии.

Мацуно подтвердил, что Япония будет придерживаться жесткой санкционной политики в отношении России и продолжит помогать Украине.

СССР, выполняя союзнические обязательства, вступил в войну с Японией 9 августа 1945 года. В результате за две недели была разгромлена миллионная Квантунская армия.