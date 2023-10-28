В ЦАХАЛ заявили, что не гарантируют безопасность журналистов в Газе

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) предупредила информагентства France Press и Reuters о том, что не могут гарантировать сохранность работников прессы, находящихся в секторе Газа. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на письмо от представителей израильских войск.

Сообщается, что письмо стало ответом на запрос гарантий от журналистов. Сотрудники прессы требовали ЦАХАЛ не наносить по ним удары в секторе Газа.

Армия ответила письмом, в котором заявила, что не может обеспечить их сохранность, и попросила принять необходимые меры для безопасности журналистов.

Там также отметили, что ЦАХАЛ наносит удары по целям с высокой интенсивностью, и поэтому, рядом с ними могут пострадать и строения.