В ЦАР прокомментировали возможную гибель Пригожина

В интервью газете Financial Times Гуанджика заявил, что эта ситуация не повлияет на отношения ЦАР и России. Сам Пригожин ранее сообщал, что бойцы ЧВК, дислоцирующие в республике, не позволили устроить в ней военный переворот, уничтожив тысячи террористов.

«Это печальная новость (о гибели Пригожина – ред.), он спас демократию, поэтому страна (ЦАР - ред.) в трауре. Но для нас это абсолютно ничего не меняет», – сказал Гуанджика.

Он подчеркнул, что договоренности с Москвой позволяют продолжить присутствие инструкторов из России в ЦАР.

Вечером, в среду, 25 августа, самолет, принадлежащий Пригожину, потерпел крушение в Тверской области рядом с поселком Куженкино. По информации Росавиации, сам Пригожин находился на борту Embraer Legacy. Воздушное судно летело из Москвы в Санкт-Петербург.

Всего на борту находились 10 человек. Тела их всех в этот же день обнаружили. По информации СМИ, чтобы опознать погибших, понадобится ДНК-экспертиза, поскольку тела сильно обгорели, а у некоторых отсутствуют части тела.

По информации члена главного совета администрации Запорожской области, председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Пригожин вместе со своим замом действительно погибли в этом самолете.