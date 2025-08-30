В центре Москвы сбежала полуметровая красная змея

Из закрытого зоомагазина совершила побег полуметровая змея ярко-красного окраса. Испуганные очевидцы, обнаружившие «жуткую» рептилию в подъезде, немедленно вызвали экстренные службы, заподозрив в ней опасную ядовитую особь.

Однако их страхи оказались напрасны. Пока спасатели МЧС выезжали на место, находчивые горожане с помощью интернета самостоятельно идентифицировали животное как безобидного обыкновенного полоза. К прибытию специалистов беглянка была уже поймана, помещена в специальный контейнер и возвращена законным владельцам. Инцидент исчерпан, никто не пострадал.

