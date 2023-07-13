В ЦПК рассказали, почему не берут в космонавты гуманитариев

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина рассказали, почему люди с гуманитарным образованием не подходят для работы космонавтами. По словам начальника ЦПК Максима Харламова, предпочтение отдают специалистам, имеющим техническое образование.

На пресс-конференции, которая прошла в четверг, 13 июля, Харламов уточнил, что гуманитариев нужно учить с нуля. Его слова приводят РИА Новости.

«Профессиональные требования, которые предъявляются к космонавту-испытателю, которого мы планируем подготовить, может выполнять изначально человек, получивший базовое системное образование около вот этой профессии», – сказал Харламов.

Он также уточнил, что при отборе претендентов, специалисты обращают внимание на определенные специальности.

10 июля стартовал новый набор в отряд космонавтом «Роскосмоса». Претенденты могут отправить соответствующие документы до 30 октября 2023 года. Согласно правилам, опубликованным на официальном сайте ведомства, участвовать в отборе могут граждане РФ до 35 лет.

Также претенденты должны иметь высшее образование, например, по таким специальностям как информатика, электроника, радиотехника, приборостроение, ядерная энергетика, математика или физика. Также к отбору допускаются граждане, которые окончили вузы по направлением биологических или химических наук.

Ранее командир отряда Олег Кононенко в беседе с РИА Новости заявил, что по итогам отбору группу пополнят шесть человек.