В ЦРУ обратили внимание на спокойствие и вежливость Путина на встрече с Уиткоффом

В ходе переговоров со спецпосланником Стивеном Уиткоффом президент РФ Владимир Путин демонстрировал спокойствие и вежливость. Об этом в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса сказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.