В ЦРУ обратили внимание на спокойствие и вежливость Путина на встрече с Уиткоффом
Джонсон: Россия не провоцирует эскалацию в отношениях с США
Фото: [официальный сайт президента РФ]
В ходе переговоров со спецпосланником Стивеном Уиткоффом президент РФ Владимир Путин демонстрировал спокойствие и вежливость. Об этом в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса сказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он сделал вывод, что Москва не пытается спровоцировать конфронтацию с Вашингтоном.
«Они остаются спокойными и вежливыми, как вы могли заметить по приветствию, когда Путин встречался с Уиткоффом», — цитирует его слова РИА Новости.
По мнению Джонсона, в ходе переговоров российский лидер терпеливо объяснял Уиткоффу, сложившуюся ситуацию.
Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп назвал встречу Владимира Путина и Стива Уиткоффа продуктивной.