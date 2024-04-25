В турецкой авиакомпании заявили, что снимают граждан РФ с рейсов в рамках борьбы с нелегалами в США

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объяснила ведомствам РФ, почему российских путешественников не пускают в Мексику и разворачивают в Стамбуле, при этом они заявили, что не желают оплачивать гражданам РФ обратные билеты при депортации из страны. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что российских туристов и раньше не пускали в Мексику даже при наличии визы и оплаченных отелей, однако такие случаи были единичными, намного чаще подобные инциденты происходили среди граждан Армении, Узбекистана, Таджикистана из-за попыток незаконной миграции в США через мексиканскую границу.

Добавляется, что с января Мексика по просьбе США ужесточила пограничный контроль, и к борьбе с нелегалами, мечтающими попасть в Штаты, подключили и основных авиаперевозчиков, среди которых Turkish Airlines.

Уточняется, что в указанной турецкой авиакомпании оправдываются, что в случае депортации в Мексике они обязаны будут отправить россиян домой за свой счёт, а это невыгодно. При этом, по данным российских туроператоров, у туристов, которых не пускают на борт авиалайнера в Стамбуле, и так уже оплачены обратные билеты, а авиакомпании следует всего лишь поменять дату.

Подчеркивается, что при этом на данный момент ни один турист не получил от этой авиакомпании внятных объяснений.