В Турции отменили концерт Ани Лорак из-за давления украинцев

Концерт украинской певицы Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) в Турции отменили из-за давления украинской диаспоры. Об этом в своих соцсетях сообщил консул Украины в Анталии Александр Воронин.

Выступление певицы должно было пройти 29 июля в Анталии.

«Координируя совместные усилия Консульства Украины в Анталии, Посольства Украины в Турецкой республике и украинского сообщества удалось отменить концерт Ани Лорак (Каролина Куек). Продажа билетов остановлена, возврат будет осуществлен тем, кто уже их приобрел», – написал Воронин.

Афиша с концертом Ани Лорак еще доступна, но приобрести билеты на сайте уже нельзя. Представители артистки и она сама никак не прокомментировали случившееся.

Лорак уже сталкивалась в 2023 году с критикой со стороны украинских граждан. Выступления певицы также отменялись в Европе, в том числе и из-за их реакции.

В марте шоу-программы с участием Лорак отменили в России. Ее концерты были запланированы в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону. Российские активисты требовали признать певицу иностранным агентом, так как она оказывала финансовую помощь ВСУ. Сама артистка эту информацию опровергала.

Ани Лорак жила в России с 2014 года. После начала специальной военной операции на Украине певица перестала появляться в публичном пространстве. Позже она анонсировала тур, в котором отсутствовали российские города.

Лорак пела совместно с Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом, рэп-исполнителем МОТом. Также она неоднократно участвовала в музыкальном фестивале «ЖАРА».