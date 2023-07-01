В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщило в субботу, 1 июля, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в соцсетях.

Толчки зафиксированы в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции примерно в 15:00 по местному времени в районе Нурхак. Очаг землетрясения расположен на глубине 7,01 километра.

29 июня Камчатский филиал геофизической службы Российской академии наук (РАН) зафиксировал в Усть-Камчатском районе землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр находился в 30 км от поселка Усть-Камчатск, а очаг залегал на 4 км под горной грядой.

В июне также были зафиксированы землетрясения в Черном море. 22 июня у берегов Анапы произошли толчки магнитудой 3,5. Очаг находился на глубине 10 км в море.

Одно из самых мощных землетрясений произошло в Турции в начале февраля. Их магнитуда составила 7,6 и 7,7. С интервалом в девять часов подземные толчки зафиксировали в провинции Кахраманмараш. Они также ощущались в других районах страны. Также землетрясение произошло в Сирии.

В двух странах были разрушены дома и здания. Число погибших в Турции в результате природного катаклизма составило 50,5 тысяч человек.

Исследователи и ученые периодически сообщают о толчках, которые фиксируются в Турции.