Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле может стать последней возможностью для Киева и Запада найти дипломатическое решение конфликта. Об этом пишет турецкое издание Dikgazete.

По информации источника, Москва уже исчерпала лимит уступок, предоставив «массу возможностей» для диалога, однако ни Киев, ни западные страны, за исключением президента США Дональда Трампа, не проявили готовности к конструктивным шагам.

Накануне президент России Владимир Путин подтвердил приверженность переговорному процессу и поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за организацию площадки для диалога.

В то же время российская сторона выразила разочарование позицией Киева, который, по ее оценкам, «убегает» от переговоров, затягивая процесс и выдвигая заведомо неприемлемые условия.

Ранее сообщалось, что в Германии заподозрили Украину в сговоре с США против России.