В Турции восхитились решением Путина начать патрулирование Черного моря

Читатели турецкой газеты Haber7 пришли в восторг решением президента РФ Владимира Путина начать патрулирование Черного моря военной авиацией, которая способна нести гиперзвуковые ракеты.

Одной из таких ракет является «Кинжал», который способен поражать как стационарные объекты, так и надводные. Например, авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Российский лидер объяснил это решение переброской авиационной группировки США в Средиземное море из-за обострившегося палестино-израильского конфликта.

«Если бы все были такими храбрыми, как Путин», – заметил один из читателей издания.

Другой читатель заявил, что Турция и Россия должны совместными усилиями выгнать США. Кто-то прямо написал, что поддерживает российского президента.

«Давайте закроем американские базы в нашей стране, разместим русских. Америка доказала, что она нам не друг. Единственный враг Турции – это Америка», – выразил мнение другой участник дискуссии.

Периодические на портале Flightradar24 пользователи обнаруживают «дежурные» самолеты или беспилотники стран НАТО, которые могут продвигаться вблизи Крыма и Севастополя.

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