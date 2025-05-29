В Турции высказались по поводу предстоящих переговоров в Стамбуле

2 июня в Стамбуле должна состояться встреча делегации России и Украины. Об этом со ссылкой на администрацию президента страны сообщает РИА Новости.

Россия готова представить Украине меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Но Россия пока не получила ответа от украинской стороны.

Собеседник издания отметил, что принимающая сторона готова к переговорам и добавил, что в Стамбуле они проводятся уже не в первый раз.

"Всё готово, все вопросы, включая безопасность переговоров, будут обеспечены", - заключил представитель администрации турецкого лидера.

Ранее сообщалось о том, что в МИД Турции предупредили Россию о рисках из-за позиции на переговорах.